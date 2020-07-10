РИАМО - 10 июл. Уровень спроса на квартиры в столице в июле может оказаться сопоставимым с показателями 2019 года за аналогичный период, одной из причин всплеска покупательской активности может стать реализация отложенного на время самоизоляции спроса, сообщила РИАМО управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

«После снятия ограничений мы наблюдаем всплеск покупательской активности: в июне было зарегистрировано в полтора раза больше сделок, чем в мае. Мы ожидаем, что июль станет еще более успешным: не исключено, что уровень спроса будет сопоставим с показателями 2019 года», - сказала Коркка.

По ее словам, пока нельзя точно сказать, что является основной причиной всплеска покупательской активности. Один из возможных вариантов — реализация отложенного спроса. В этом случае спрос, накопленный во время карантина, может быть реализован в течение нескольких месяцев, а затем снова снизится.

Еще одной из причин всплеска покупательской активности могут стать первые итоги льготной ипотеки.

«Если же основным драйвером восстановления продаж является льготная ипотека, то она может поддержать спрос и в последующие месяцы», - заключила Коркка.