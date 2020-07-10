РИАМО - 10 июл. В июле из Москвы до близлежащих регионов можно будет очень дешево добраться на поезде, в целом самые популярные туристические направления из столицы будут стоить не более 1 тысячи рублей, сообщает Nation News.

Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, билет из Москвы в Тверь в июле обойдется всего от 350 рублей.

«В Смоленск можно будет уехать от 420 рублей, до Калуги и Брянска стоимость проезда будет варьироваться от 490 до 520 рублей соответственно. Наиболее популярные туристические направления из столицы будут стоить не более 1 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

До Санкт-Петербурга можно доехать за 585 рублей, а отправиться в Нижний Новгород — всего за 630 рублей.