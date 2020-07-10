РИАМО(БАЛАШИХА) - 10 июл. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали местного жителя, который украл ювелирные украшения из квартиры на сумму 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой из квартиры дома, расположенного на улице Кольцевая, украли ювелирные украшения. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 29-летний местный житель. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить максимальное наказание — лишения свободы на срок до 10 лет.