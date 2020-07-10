РИАМО - 10 июл. Пользователи «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора» пожаловались на плохую работу приложений, сообщает Газета.ru.

Неполадки появились после 13:00 в пятницу.

«Пользователи не могут подключиться к сервису. Сервис зафиксировал больше ста жалоб. «Яндекс» пока не давал официальных комментариев», — говорится в сообщении.

Ранее проблемы с приложениями Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music возникли у пользователей по всему миру. Причины сбоев не установлены.