РИАМО - 10 июл. Во втором квартале 2020 года на рынке новостроек старой Москвы число зарегистрированных договоров долевого участия уменьшилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила РИАМО управляющий директор компании «Метриум» Надежда Коркка.

За этот период зарегистрировали около 8 тысяч договоров долевого участия.

«В апреле спрос сократился на 44%, в мае – на 45%, в июне – на 40% относительно тех же месяцев 2019 года», - сказала Коркка.

Также по итогам второго квартала средняя стоимость квадратного метра снизилась на 2% и составила 181,8 тысячи рублей.

Коркка отметила, что в этом же квартале стартовали продажи в крупном проекте на юго-востоке Москвы, на который приходится 12,6% продаваемых квартир массового сегмента. В новостройке цена квартира за квадратный метр значительно ниже средней по рынку и составляет 133 тысячи рублей.