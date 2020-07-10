РИАМО - 10 июл. У пользователей всего мира произошли сбои в популярных приложениях соцсетей, в том числе Instagram, Facebook, Twitter, сообщает Газета.ru.
Сбои зафиксировал сервис Downdetector.
«В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music», — отмечается в материале.
На плохую работу Viber пожаловались 600 человек со всего мира. У 71% человек не было соединения, у 24% возникли проблемы с авторизацией, 4% не могли отправить сообщение.
Не смогли обновить новостную ленту в Instagram 66% пользователей.
Причины сбоя приложений не установлены.
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