РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 37 и 45 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения, сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области.

Злоумышленники, находясь в лесном парке в поселке Томилино, применив физическую силу и слезоточивый газ, похитили у 66-летнего мужчины сумку с личными вещами.

«В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили мобильный телефон, принадлежащий одному из нападавших. Спустя несколько часов, на сотовый позвонил мужчина и попросил вернуть потерянный аппарат», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, договорившись о встрече, оперативники задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния недалеко от места преступления. При личном досмотре у задержанных изъяты газовый баллончик и сумка, принадлежащая потерпевшему.

В отношении злоумышленников следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».

Люберецким городским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.