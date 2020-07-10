РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 июл. В Балашихе приступили к ремонту дорог в частном секторе, член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил качество выполненных работ на 2-м Зеленом переулке в микрорайоне Салтыковка, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов вместе с начальником отдела дорог администрации Балашихи Александром Музалевым осмотрел качество проведенных работ на 2-м Зеленом переулке и пообщался с жителями микрорайона.

«Ремонт центральных дорог в Балашихе был выполнен в предыдущие годы. Территории, которые сейчас ремонтируются, выбраны по итогам голосования жителей на портале «Добродел» и в основном расположены в частном секторе Балашихи. 2-й Зеленый переулок располагается в бывшем дачном поселке Салтыковка. Асфальтовое покрытие уже уложено. Жители довольны», - сказал Ефимов.

Музалев отметил, что из 42 включенных в план ремонтов дорог работы выполнены уже на 32 участках. Порядка 15 дорог проходят через частный сектор городского округа.

Депутат добавил, что продолжит проверку качества ремонта дорог. На следующей неделе осмотрит Лермонтовскую улицу в Салтыковке, на которой начнутся работы.

«До 31 августа на портале «Добродел» открыто голосование за ремонт дорог на 2021 год. Всего на портале представлено 25 участков, список сформирован по обращениям жителей. Важно, чтобы горожане сами определяли, какие дороги необходимо отремонтировать в первую очередь», - заключил Ефимов.