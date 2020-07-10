РИАМО - 10 июл. Во время очистки Химкинского водохранилища от нефтяных продуктов специалистами использовался грунт, который действовал как абсорбент и впитывал в себя нефтепродукты, после завершения работ грунт будет поднят со дна, его можно будет использовать для озеленения, сообщил РИАМО советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш.

В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища произошел разлив нефтепродуктов. На сегодня работы по исключению всех вредных веществ подходят к концу, после их завершения начнется реабилитация Бутаковского залива.

«Донный грунт, который мы вынимаем из водного объекта, после проведения его анализа, чтобы понять, что в нем нет тяжелых металлов, он не «фонит» и так далее, весьма часто этот донный грунт используется для озеленения территории. Это весьма неплохо, потому что он не везде будет загрязненный, и его можно будет использовать для озеленения города», - сказал Разбаш.

Он добавил, что окончательное решение, использовать ли этот грунт или просто утилизировать, остается за администрацией городского округа Химки.