РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска водитель грузового фургона сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе, у пострадавшей ушибы и ссадины, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В микрорайоне Климовск 8 июля в 13:00 во дворе дома №2/15 на улице Ихтиманская водитель, управляя автомашиной Ford Transit, совершил наезд на 15-летнюю девочку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате наезда ребенка доставили в Подольскую городскую больницу, где диагностировали ушибы и ссадины. По счастливой случайности ребенок сильно не пострадал.

Участников дорожного движения попросили быть внимательными при переходе и проезде пешеходных переходов. Также напомнили, что невнимательность и несоблюдение правил безопасности зачастую приводят к трагедии.