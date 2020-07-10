РИАМО - 10 июл. Между станциями «Славянский мир» и «Улица Генерала Тюленева» на строящейся Коммунарской линии метро завершили проходку правого перегонного тоннеля, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) «Дарья» возвел правый тоннель длиной 826 метров на глубине порядка 13-19 метров в легких глинах и тяжелых суглинках с прослойками гравия, дресвы (крупный песок) и щебня», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что трасса тоннеля прошла под МКАДом, Троицким лесопарком и нежилой застройкой с большим количеством инженерных коммуникаций.

«Финиш щита состоялся в бетонном кубе во избежание неконтролируемого выхода грунта и грунтовых вод во время завершения работы тоннелепроходческого комплекса», - заключил Бочкарев.

В настоящее время с помощью ТПМК «Полина» строится левый тоннель на этом участке.