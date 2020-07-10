РИАМО - 10 июл. В Московской области на 11 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В регионе предупреждение из-за ветра и грозы действует с 18:00 до 21:00 11 июля.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ивановской, Смоленской и Тверской областей.

В субботу в Московском регионе ожидается плюс 27-29 градусов тепла, переменная облачность, возможен кратковременный дождь с грозой. Порывы юго-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду.