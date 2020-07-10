РИАМО - 10 июл. В минувшую ночь температура воздуха в Московском регионе была самой низкой в текущем месяце, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ночь на 10 июля в Москве и области, стараниями антициклона, оказалась малооблачной и прохладной», — отмечается в материале.

На ВДНХ минимальная температура составила 11,3 градуса, в Тушине – 10,5 градусов, в Бутово – 8,9 градуса. На некоторых участках МКАД температура воздуха опускалась до отметки 7,6 градуса.

В Московской области в Черустях зарегистрировали 8,2 градуса, в Новом Иерусалиме – 7,9 градуса.

Синоптики прогнозируют, что следующая ночь будет теплее.