РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания заменит запорные арматуры и трубы отопления в тепловой камере на улице Мичурина, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» в ходе ремонтных работ заменят четыре единицы запорной арматуры диаметром 250 миллиметров и трубы отопления диаметром 250 миллиметров в тепловой камере возле многоквартирного жилого дома №2 на улице Мичурина», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УК в рамках подготовки к отопительному сезону обследовали состояния труб в тепловой камере на проспекте 50-летия Октября, 20 и заменили их.