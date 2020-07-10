РИАМО - 10 июл. На следующей неделе в Подмосковье и столице похолодает – температура вернется к норме, кроме того, прогнозируются продолжительные дожди, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, на выходных будет жарко – температура воздуха достигнет плюс 28-30 градусов. 12 июля возможны кратковременные дожди.

«Во вторник и среду температура воздуха составит 22-23 градуса в дневные часы. Вторая половина недели обещает быть облачной, возможны продолжительные дожди», - сказал Синенков.

Он подчеркнул, что подобная температура в июле - до 23 градусов - является нормальной для центральной части России.