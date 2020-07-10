РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска окосили траву и обрезали кусты на улицах Молодежная, Заводская, Серпуховская, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«На текущей неделе окосили траву и обрезали кусты у многоквартирных домов на улицах Молодежная, Заводская, Серпуховская. Обрезанные ветки дробят и вывозят с придомовой территории», - говорится в сообщении.

Ранее траву окосили также на улице Молодежная.