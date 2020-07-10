РИАМО - 10 июл. Для разбора завалов после разлива реки Городянки в Рузском округе требуются добровольцы, всех желающих помочь ожидают 11 июля, сообщил глава городского округа Николай Пархоменко.

Вечером 8 июля после обильных дождей в Рузском городском округе разрушилась насыпная дамба. В результате этого подтопило несколько приусадебных участков, домов и дорог.

«Для разборки завалов, случившихся в результате разлива реки Городянка, и помощи жителям пострадавших домов нужны добровольцы – крепкие, физически сильные мужчины», - написал Пархоменко в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что при себе нужно иметь перчатки, обувь – резиновые сапоги. Сбор на остановке «Мастерские» 11 июля в 8 часов утра.

Утром в пятницу в округе уже восстановили движение на участке Волоколамского шоссе, движение там было приостановлено из-за прорыва городской дамбы.