РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Власти подмосковного Подольска напомнили жителям о бесплатной стерилизации безнадзорных животных в государственных ветеринарных клиниках, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Государственные ветеринарные клиники Московской области проводят бесплатную стерилизацию безнадзорных кошек и котов каждый первый понедельник месяца», - говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (495) 668-01-25 за семь дней до предполагаемой даты операции.