РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске дефицит бюджета в 2019 году составил 120,5 миллиона рублей, при этом он сохранил социальную направленность, сообщил на публичных слушаниях заместитель главы администрации по экономике и финансам Алексей Карпов.

В пятницу в концертном зале администрации горокруга состоялись публичные слушания по проекту решения горсовета о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Подольска до 2030 года и об исполнении бюджета округа за 2019 год. В мероприятии приняли участие представители различных комитетов администрации, депутаты, члены Общественной палаты округа, а также жители.

«Показатели исполнения бюджета за отчетный год характеризуются следующими данными. Общий объем доходов составляет около 13,7 миллиарда рублей или 95,8% к утвержденному плану. Общая сумма расходов - более 13,8 миллиарда рублей, что составляет 91,8% от плановых назначений. Дефицит составил 120,5 миллиона рублей. Объем муниципального долга – 2,365 миллиарда рублей. Бюджет выполнен в основном как в доходной, так и в расходной части», – сказал Карпов.

Он отметил, что расходы бюджета округа за 2019 год были направлены на удовлетворение потребностей граждан в услугах образования, культуры, физической культуры и спорта, развитие инфраструктуры города за счет привлечения инвестиций, оказание мер социальной поддержки и исполнение основных задач, поставленных губернатором Московской области и главой округа. Доля расходов на содержание социальной сферы в 2019 году составила 69,7%.

Бюджет Подольска за 2019 год исполнен в рамках действовавших муниципальных программ, доля программных расходов составляет порядка 12,4 рублей или 89% от общих расходов бюджета округа.

«Прошло перераспределение - какие-то программы совместились, какие-то разделились. Из новых, которых не было ранее - это экология и окружающая среда, строительство объектов социальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного фонда. Молодежная политика объединилась с институтом развития гражданского общества и повышения эффективности местного самоуправления. В итоге у нас стало 19 программ», - заключил Карпов.