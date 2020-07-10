РИАМО - 10 июл. В поездах Московского метрополитена планируют внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая сможет распознавать лица, сообщается на сайте RosTender.info.
«ГУП «Московский метрополитен» объявил тендер на выполнение работ по оснащению подвижного состава. С победителем готовы заключить контракт на 1,393 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.
Заявки на участие в тендере принимают до 27 июля. Итоги подведут 30 июля.
Победителю отведут 180 дней на установку и запуск дополнительного оборудования: серверов, рабочих мест операторов, программного обеспечения и дополнительных камер.
Интеллектуальное видеонаблюдение появится в 1538 вагонах метро, в салонах и в кабинах машинистов.
Существующую систему видеонаблюдения метро оборудуют подсистемой автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах. Специализированное программное обеспечение в режиме реального времени дает доступ к архивным данным с видеорегистраторов подвижного состава.
Операторы на рабочих местах смогут просматривать изображения с камер видеонаблюдения в салоне вагонов и в кабине машиниста.
Систему внедрят для повышения безопасности пассажирских перевозок.
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