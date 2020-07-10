РИАМО - 10 июл. В поездах Московского метрополитена планируют внедрить интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая сможет распознавать лица, сообщается на сайте RosTender.info.

«ГУП «Московский метрополитен» объявил тендер на выполнение работ по оснащению подвижного состава. С победителем готовы заключить контракт на 1,393 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в тендере принимают до 27 июля. Итоги подведут 30 июля.

Победителю отведут 180 дней на установку и запуск дополнительного оборудования: серверов, рабочих мест операторов, программного обеспечения и дополнительных камер.

Интеллектуальное видеонаблюдение появится в 1538 вагонах метро, в салонах и в кабинах машинистов.

Существующую систему видеонаблюдения метро оборудуют подсистемой автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах. Специализированное программное обеспечение в режиме реального времени дает доступ к архивным данным с видеорегистраторов подвижного состава.

Операторы на рабочих местах смогут просматривать изображения с камер видеонаблюдения в салоне вагонов и в кабине машиниста.

Систему внедрят для повышения безопасности пассажирских перевозок.