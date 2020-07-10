РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. Для жителей городского округа Люберцы доступны дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Через Единый личный кабинет можно передавать показания приборов учета, без комиссии оплачивать ЖКУ, управлять несколькими лицевыми счетами, направлять заявления и консультироваться со специалистами. Зайти в личный кабинет можно на сайте мособлеирц.рф, на сайте mosenergosbyt.ru или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт», - говорится в сообщении.

Также получить справочную информацию и передать показания приборов учета можно по телефонам контактного центра МосОблЕИРЦ 8 (496) 245-15-99, 8 (495) 374-51-61 ежедневно с 8:00 до 22:00.

«Если вам необходимо личное присутствие в офисе, то на сегодняшний день клиентские офисы МосОблЕИРЦ возобновили очное обслуживание посетителей. В каждом отделении расчетного центра соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры: масочно-перчаточный режим, проводится регулярная дезинфекция рабочих поверхностей, дверных ручек и мебели, ограничено количество посетителей, соблюдается социальная дистанция», - заключается в материале.

Для обеспечения необходимых мер предосторожности и качественной санитарной обработки в офисах был увеличен обеденный перерыв и введены 15-минутные технологические перерывы.

МосОблЕИРЦ призывает жителей проявить ответственность и заботу о себе и окружающих: соблюдать социальную дистанцию, заходить в помещения в маске и перчатках, а также по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам.