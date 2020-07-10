РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июл. В подмосковных Люберцах ямы на дорогах и дворах являются основной проблемой, ямочный ремонт уже ведется, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В пятницу городской округ Люберцы посетил Локтев. Вместе с главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким они прошли по городу и осмотрели территорию.

«По поручению губернатора Московской области мы должны были проехать по округам и посмотреть те «красные зоны», которые сейчас выявляются на портале «Добродел». С главой рассмотрели основные проблемы. Основные проблемы - ямы во дворах и на дорогах, сейчас начался сезон по их ликвидации», - сказал министр.

По его словам, они прошли по городу и увидели, что на улицах довольно чисто. Ямочный ремонт ведется, проконтролируют выполнение тех проблем, на которые они обратили внимание. То, что в пятницу зафиксировали, в течение 10 дней должно быть решено.

Локтев отметил, что все вопросы стоят у главы на контроле.

«Вся работа плотно выстроена, есть некое недопонимание у сотрудников, но все ситуации будут доработаны, и городской округ будет продвигаться в лидеры», - завершил он.