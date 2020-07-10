РИАМО - 10 июл. Около 1,5 тысячи человек из 27 регионов России и четырех стран СНГ приняли участие во всероссийской исторической викторине «Парад Победы», организованной школьным учителем Галиной Швецовой из подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Викторину, которую разработала учитель истории реутовской школы №7 Галина Швецова, поддержал Московский областной центр развития допобразования и патриотического воспитания детей и молодежи. Благодаря этому, на вопросы из истории России и Великой Отечественной войны смогли ответить почти 1,5 тысячи человек из разных городов и стран. Участие в викторине приняли как младшие школьники, так и те, кому за 60», - говорится в сообщении.

По словам организаторов, дипломы участника получили те, кто набрал не менее 20 баллов, победителями были признаны набравшие более 40 баллов, в их числе - 34 жителя Реутова.

«Мне очень понравилась викторина. Я не знала историю первого парада, поэтому мне пришлось спрашивать все у родителей и дедушки, который был на том параде», - отметила финалистка конкурса из Красногорска Алена Бабаева.

Жительница Реутова Динара Касымова, ставшая призером, тоже поделилась своими впечатлениями.

«Участие в викторине позволило проверить свои знания и узнать много нового. Это наша история, ее необходимо помнить, ведь благодаря стойкости и самоотверженности наших дедов и прадедов была выиграна эта страшная война», - рассказала Касымова.

Ответы участников викторины проверяло жюри, в состав которого вошли историки, педагоги и архивисты. Победители и призеры викторины получили электронные дипломы.