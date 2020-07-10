РИАМО – 10 июл. Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова, рассказал, что не в курсе информации о возбуждении в отношении него дисциплинарного дела, сообщает Газета.ru.

«Я ничего не знаю про это, в первый раз слышу», — сказал Добровинский.

Ранее Федеральная палата адвокатов сообщила, что в отношении правозащитника, а также его коллеги Эльмана Пашаева — адвоката Ефремова — были возбуждены дисциплинарные дела о нарушении адвокатской этики.

Причины, по которым ведутся разбирательства, не назывались.

Восьмого июня на Смоленской площади в Москве Ефремов устроил ДТП, в котором погиб водитель грузовика Захаров. Артиста обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.