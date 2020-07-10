РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. В подмосковном Подольске председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков представил нового заместителя главы администрации по экономике и финансам Алексея Карпова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Публичные слушания по проекту решения горсовета «Об исполнении бюджета городского округа Подольск за 2019 год» состоялись в пятницу в концертном зале администрации округа на улице Кирова, дом №4. Также в этот день представили проект решения совета депутатов Подольска о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития Подольска до 2030 года.

«Публичные слушания предлагаю считать открытыми. Докладывает заместитель главы администрации по экономике и финансам Алексей Карпов», - сказал Машков.

По словам Карпова, ранее он занимал должность начальника управления по экономике и конкурентной политике. В структуре администрации работает с 2007 года.

«Глава поставил задачу обеспечить сбалансированность бюджета, его открытость, социальную направленность и решение всех задач по удовлетворению нужд населения», - заключил Карпов.