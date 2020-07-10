В столице продолжают снимать карантинные ограничения. Так, с 16 июня свои двери для посетителей начали открывать музеи и выставочные залы столицы. Для обеспечения безопасности действуют строгие правила – вход по сеансам, однонаправленный маршрут для осмотра выставок, ограничение на экскурсии в группах, масочно-перчаточный режим. Подробнее об открывшихся музеях и правилах их посещения – в материале РИАМО.
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Новые правила
Возобновление работы музеев возможно лишь при соблюдении рекомендованных Роспотребнадзором мер по обеспечению безопасности. На входе в музей посетителям измерят температуру и попросят надеть маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию. Перемещаться по выставкам следует строго по указателям. Вход и выход по возможности разделены.
Чтобы избежать очередей, введена система работы по сеансам – каждый музей определил интервал, в течение которого можно попасть в здание, например, гостей пускают каждые 30 минут. Кроме того, во многих организациях временно закрыты кассы, поэтому нужно заранее приобрести билет онлайн на сайте.
Музеи могут проводить экскурсии, но в группах не должно быть более 5 человек. Запись осуществляется через сайт либо по телефону. Правила посещения конкретного музея можно уточнить на официальном сайте.
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Музеи Московского Кремля (за исключением Патриаршего дворца)
Адрес: Московский Кремль
Сайт: https://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/ticket-prices/
Посещение выставок проводится по сеансам. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.
Забронировать билет можно заранее на сайте – продажа в кассах осуществляется при наличии свободных билетов.
Государственный исторический музей
Адрес: Красная площадь, д. 1
Сайт: https://shm.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам.
Музей Отечественной войны 1812 года
Адрес: площадь Революции, д. 2, стр. 3
Сайт: https://shm.ru/museum/mov/
Посещение выставок проводится по сеансам.
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Музей космонавтики
Адрес: проспект Мира, д. 111
Сайт: https://kosmo-museum.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.
Государственный музей Востока
Адрес: Никитский бульвар, д. 12А
Сайт: https://www.orientmuseum.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.
Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа. На экскурсию можно записаться, позвонив телефону 8 (495) 691-02-12.
Музей и павильоны ВДНХ
Адрес: Проспект Мира, д. 119
Сайт: https://vdnh.ru/
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Музей Москвы
Адрес: Зубовский бульвар, д. 2
Сайт: http://mosmuseum.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа. Необходимо предварительно записаться через сайт.
Музей «Садовое кольцо»
Адрес: проспект Мира, д. 14, стр. 10
Сайт: http://sadovoekoltso.com/
Нужно записаться на посещение, отправив заявку на электронный адрес enter.museum-sk@mail.ru.
Музей современной истории России
Адрес: ул. Тверская, д. 21
Сайт: https://sovrhistory.ru/
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Государственный Дарвиновский музей
Адрес: ул. Вавилова, д. 57
Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/
Еврейский музей и центр толерантности
Адрес: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А
Сайт: https://www.jewish-museum.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии проводят в небольших группах. Необходимо предварительно записаться через сайт.
Подземный музей «Зарядье»
Адрес: ул. Варварка, д. 6, стр. 6, парк «Зарядье»
Сайт: https://www.zaryadyepark.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Действует ограничение на экскурсии по некоторым павильонам.
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Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева
Адрес: ул. Малая Грузинская, д. 15
Сайт: http://www.gbmt.ru/ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.
Всероссийский музей декоративного искусства
Адрес: ул. Делегатская, д. 3
Сайт: https://vmdpni.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам.
Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
Адрес: ул. Воздвиженка, д. 5/25
Сайт: http://muar.ru/
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Театральный музей им. А.А. Бахрушина
Адрес: ул. Бахрушина, д. 31, стр. 12
Сайт: http://www.gctm.ru/
Российский национальный музей музыки
Адрес: ул. Фадеева, д. 4
Сайт: https://music-museum.ru/
Центральный музей древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева
Адрес: Андроньевская площадь, д. 10
Сайт: https://rublev-museum.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа.
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Третьяковская галерея
Адрес: Лаврушинский переулок, д. 10; Крымский Вал, д. 10 (Новая Третьяковка)
Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 30 минут. Рекомендуемое время осмотра экспозиции – 2 часа. Предполагается однонаправленный маршрут для осмотра выставки. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.
Билет можно бесплатно сдать онлайн за день до посещения. Также в случае непрохождения температурного контроля можно перенести дату визита с сохранением билета.
Картинная галерея Ильи Глазунова
Адрес: ул. Волхонка, д. 13
Сайт: https://glazunov-gallery.ru/
Экскурсии проводят в группах по 5 человек.
Выставочный зал «Народные картины» Музея русского лубка и наивного искусства
Адрес: Измайловский бульвар, д. 30
Сайт: http://naive-museum.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии не проводят – возможно только самостоятельное посещение.
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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина
Адрес: ул. Волхонка, д. 12
Сайт: https://www.pushkinmuseum.art/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.
Предполагается однонаправленный маршрут для осмотра выставки. Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 15 минут. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.
Музей современного искусства
Адрес: ул. Петровка, д. 25
Сайт: http://www.mmoma.ru/
Музей «Гараж»
Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, парк Горького
Сайт: https://garagemca.org/ru
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Центр современного искусства «Винзавод»
Адрес: 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 8, к. 6
Сайт: http://www.winzavod.ru/
Центр цифрового искусства Artplay
Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 6
Сайт: https://www.artplay.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа.
Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации
Адрес: ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1
Сайт: http://www.cmaf.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.
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Музей Победы
Адрес: площадь Победы, д. 3
Сайт: https://victorymuseum.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 15 минут.
Музей-панорама «Бородинская битва»
Адрес: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1
Сайт: http://1812panorama.ru/
Экскурсии проводят в группах по 5 человек. Необходимо предварительно записаться через сайт.
Музей М. А. Булгакова
Адрес: ул. Большая Садовая, д. 10, 6-й подъезд, кв. 50
Сайт: https://bulgakovmuseum.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.
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Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
Адрес: ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Сайт: https://domrz.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам – не более 15 человек одновременно. Экскурсии не проводят – возможно только самостоятельное посещение.
Музей культовых автомобилей М.О.С.Т.
Адрес: ул. Крымский Вал, вход со стороны парка «Музеон»
Сайт: https://www.mostmuseum.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.
Музей советских игровых автоматов
Адрес: ул. Рождественка, д. 12
Сайт: http://www.15kop.ru/
Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии не проводят – возможно только самостоятельное посещение.
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Арт-пространство «Бункер 703»
Адрес: 2-й Новокузнецкий переулок, д. 14, стр. 1
Сайт: https://bunker703.ru/
Посещение выставок проводится по сеансам. Необходимо предварительно записаться через сайт.
Музей холодной войны «Бункер-42 на Таганке»
Адрес: 5-й Котельнический переулок, д. 11
Сайт: http://bunker42.com/
Экскурсии проводят в группах по 5 человек. Необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону +7 (499) 703-44-55.
«Москвариум»
Адрес: проспект Мира, д. 119, стр. 23, территория ВДНХ
Сайт: https://www.moskvarium.ru/
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