В столице продолжают снимать карантинные ограничения. Так, с 16 июня свои двери для посетителей начали открывать музеи и выставочные залы столицы. Для обеспечения безопасности действуют строгие правила – вход по сеансам, однонаправленный маршрут для осмотра выставок, ограничение на экскурсии в группах, масочно-перчаточный режим. Подробнее об открывшихся музеях и правилах их посещения – в материале РИАМО.

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Новые правила

Возобновление работы музеев возможно лишь при соблюдении рекомендованных Роспотребнадзором мер по обеспечению безопасности. На входе в музей посетителям измерят температуру и попросят надеть маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию. Перемещаться по выставкам следует строго по указателям. Вход и выход по возможности разделены.

Чтобы избежать очередей, введена система работы по сеансам – каждый музей определил интервал, в течение которого можно попасть в здание, например, гостей пускают каждые 30 минут. Кроме того, во многих организациях временно закрыты кассы, поэтому нужно заранее приобрести билет онлайн на сайте.

Музеи могут проводить экскурсии, но в группах не должно быть более 5 человек. Запись осуществляется через сайт либо по телефону. Правила посещения конкретного музея можно уточнить на официальном сайте.

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Музеи Московского Кремля (за исключением Патриаршего дворца)

Адрес: Московский Кремль

Сайт: https://www.kreml.ru/visit-to-kremlin/ticket-prices/

Посещение выставок проводится по сеансам. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.

Забронировать билет можно заранее на сайте – продажа в кассах осуществляется при наличии свободных билетов.

Государственный исторический музей

Адрес: Красная площадь, д. 1

Сайт: https://shm.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам.

Музей Отечественной войны 1812 года

Адрес: площадь Революции, д. 2, стр. 3

Сайт: https://shm.ru/museum/mov/

Посещение выставок проводится по сеансам.

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Музей космонавтики

Сайт музея Космонавтики

Адрес: проспект Мира, д. 111

Сайт: https://kosmo-museum.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.

Государственный музей Востока

Адрес: Никитский бульвар, д. 12А

Сайт: https://www.orientmuseum.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.

Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа. На экскурсию можно записаться, позвонив телефону 8 (495) 691-02-12.

Музей и павильоны ВДНХ

Адрес: Проспект Мира, д. 119

Сайт: https://vdnh.ru/

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Музей Москвы

Фото, сайт музея

Адрес: Зубовский бульвар, д. 2

Сайт: http://mosmuseum.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа. Необходимо предварительно записаться через сайт.

Музей «Садовое кольцо»

Адрес: проспект Мира, д. 14, стр. 10

Сайт: http://sadovoekoltso.com/

Нужно записаться на посещение, отправив заявку на электронный адрес enter.museum-sk@mail.ru.

Музей современной истории России

Адрес: ул. Тверская, д. 21

Сайт: https://sovrhistory.ru/

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Государственный Дарвиновский музей

сайт мэра Москвы

Адрес: ул. Вавилова, д. 57

Сайт: http://www.darwinmuseum.ru/

Еврейский музей и центр толерантности

Адрес: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А

Сайт: https://www.jewish-museum.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии проводят в небольших группах. Необходимо предварительно записаться через сайт.

Подземный музей «Зарядье»

Адрес: ул. Варварка, д. 6, стр. 6, парк «Зарядье»

Сайт: https://www.zaryadyepark.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Действует ограничение на экскурсии по некоторым павильонам.

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Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева

mos.ru. Максим Денисов

Адрес: ул. Малая Грузинская, д. 15

Сайт: http://www.gbmt.ru/ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.

Всероссийский музей декоративного искусства

Адрес: ул. Делегатская, д. 3

Сайт: https://vmdpni.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам.

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 5/25

Сайт: http://muar.ru/

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Театральный музей им. А.А. Бахрушина

Адрес: ул. Бахрушина, д. 31, стр. 12

Сайт: http://www.gctm.ru/

Российский национальный музей музыки

Адрес: ул. Фадеева, д. 4

Сайт: https://music-museum.ru/

Центральный музей древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева

Адрес: Андроньевская площадь, д. 10

Сайт: https://rublev-museum.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа.

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Третьяковская галерея

Адрес: Лаврушинский переулок, д. 10; Крымский Вал, д. 10 (Новая Третьяковка)

Сайт: https://www.tretyakovgallery.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 30 минут. Рекомендуемое время осмотра экспозиции – 2 часа. Предполагается однонаправленный маршрут для осмотра выставки. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.

Билет можно бесплатно сдать онлайн за день до посещения. Также в случае непрохождения температурного контроля можно перенести дату визита с сохранением билета.

Картинная галерея Ильи Глазунова

Адрес: ул. Волхонка, д. 13

Сайт: https://glazunov-gallery.ru/

Экскурсии проводят в группах по 5 человек.

Выставочный зал «Народные картины» Музея русского лубка и наивного искусства

Адрес: Измайловский бульвар, д. 30

Сайт: http://naive-museum.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии не проводят – возможно только самостоятельное посещение.

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина

страница МГИИ им. Пушкина в соцсети "Вконтакте"

Адрес: ул. Волхонка, д. 12

Сайт: https://www.pushkinmuseum.art/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.

Предполагается однонаправленный маршрут для осмотра выставки. Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 15 минут. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.

Музей современного искусства

Адрес: ул. Петровка, д. 25

Сайт: http://www.mmoma.ru/

Музей «Гараж»

Адрес: ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32, парк Горького

Сайт: https://garagemca.org/ru

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Центр современного искусства «Винзавод»

Сайт мэра Москвы

Адрес: 4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 8, к. 6

Сайт: http://www.winzavod.ru/

Центр цифрового искусства Artplay

Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 6

Сайт: https://www.artplay.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 1,5 часа.

Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации

Адрес: ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1

Сайт: http://www.cmaf.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии проводят в группах по 5 человек.

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Музей Победы

информационный центр ФГБУК «Музей Победы»

Адрес: площадь Победы, д. 3

Сайт: https://victorymuseum.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам – каждые 15 минут.

Музей-панорама «Бородинская битва»

Адрес: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1

Сайт: http://1812panorama.ru/

Экскурсии проводят в группах по 5 человек. Необходимо предварительно записаться через сайт.

Музей М. А. Булгакова

Адрес: ул. Большая Садовая, д. 10, 6-й подъезд, кв. 50

Сайт: https://bulgakovmuseum.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.

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Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

Фото , группа Дома русского зарубежья им Солженицына в facebook

Адрес: ул. Нижняя Радищевская, д. 2

Сайт: https://domrz.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам – не более 15 человек одновременно. Экскурсии не проводят – возможно только самостоятельное посещение.

Музей культовых автомобилей М.О.С.Т.

Адрес: ул. Крымский Вал, вход со стороны парка «Музеон»

Сайт: https://www.mostmuseum.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте.

Музей советских игровых автоматов

Адрес: ул. Рождественка, д. 12

Сайт: http://www.15kop.ru/

Для посещения музея необходимо купить билет онлайн на сайте. Экскурсии не проводят – возможно только самостоятельное посещение.

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Арт-пространство «Бункер 703»

Фото с официального сайта «Бункера-703»

Адрес: 2-й Новокузнецкий переулок, д. 14, стр. 1

Сайт: https://bunker703.ru/

Посещение выставок проводится по сеансам. Необходимо предварительно записаться через сайт.

Музей холодной войны «Бункер-42 на Таганке»

Адрес: 5-й Котельнический переулок, д. 11

Сайт: http://bunker42.com/

Экскурсии проводят в группах по 5 человек. Необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону +7 (499) 703-44-55.

«Москвариум»

Адрес: проспект Мира, д. 119, стр. 23, территория ВДНХ

Сайт: https://www.moskvarium.ru/

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