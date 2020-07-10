РИАМО - 10 июл. Летом 90% кафе и ресторанов Подмосковья предлагают своим посетителям окрошку, цена этого популярного блюда за порцию варьируется от 100 до 600 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Порция окрошки в заведения общепита составляет около 200 граммов. Ее заправляют кефиром, минералкой, сывороткой, мясным бульоном, айраном, тане, простоквашей, пивом, рассолом и даже обычной водой.

«Для приготовления одного литра холодного супа по классическому рецепту в домашних условиях жители Подмосковья потратят в среднем 497 рублей», - говорится в сообщении.

В стоимость блюда вошли следующие продукты питания, приобретенные в магазинах торговых сетей, расположенных на территории Московской области: картофель - 0,35 килограмма, три вареных яйца, 5–7 редисок, свежие огурцы – 300 граммов, вареная колбаса 350 граммов, 1 пучок укропа, 1 пучок зеленого лука, соль, сметана и квас.

«Стоит отметить, что в виду сезона приобретать плодоовощную продукцию выгоднее на сельскохозяйственных рынках, ярмарках Подмосковья, а также социальной ярмарке «Ценопад», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.