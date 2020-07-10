РИАМО - 10 июл. Предприятие «Грунт Эко» в Раменском городском округе заключило договор со специализированной организацией и теперь привлечет орнитолога с ястребом-тетеревятником для отпугивания птиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Предприятие занимается переработкой органических отходов в компост вблизи деревни Чулково, и складированное сырье привлекает птиц, особенно чаек.

«Неподалеку расположен аэродром «Жуковский», где в прошлом году из-за чаек вынуждено совершить аварийную посадку пассажирский лайнер, поэтому после анализа разных видов практики отпугивания птиц было принято решение воспользоваться опытом аэропорта «Внуково», где воздушное пространство патрулируют четыре ястреба», - пояснила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Ястреб-тетеревятник не занесен в Красную книгу Московской области, его популяция в регионе достаточно велика. Тем не менее, для изъятия птиц из дикой природы с целью разведения или охраны аэродромов требуется разрешение министерства экологии и природопользования Московской области.