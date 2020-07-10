РИАМО - 10 июл. Приусадебные участки в Рузском округе Подмосковья освободили от воды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

При проведении работ по прокладке обводного канала в Рузском округе произошли подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Рузу. Подтопленными оказались 29 приусадебных участков, смыло два частных деревянных дома на окраине и одну хозяйственную постройку.

«Приусадебные участки и дома от воды освобождены», - говорится в сообщении.

Ранее в Рузском округе восстановили движение на участке Волоколамского шоссе. Движение до этого там приостановили из-за прорыва дамбы. Дорогу восстановили в рекордно короткие сроки.