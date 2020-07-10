РИАМО - 10 июл. По мнению руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, в РФ необходимо провести деноминацию рубля в 100 раз, пишет газета «Ведомости».

«Основным аргументом в пользу такой меры он считает зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 триллиона рублей, то есть на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 тысяч рублей наличных денег», - говорится в материале.

Разуваев отметил, что росту денежной массы способствуют граждане, получающие неофициальную заработную плату, а также тренд бизнеса на уход в серые схемы.

Он подчеркнул, что при деноминации в 100 раз в расчеты вернется копейка, что добавит доверия рублю.

По мнению эксперта, проведение деноминации не будет дорогим, основные расходы должны лечь на Банк России. Стоимость изготовления одной банкноты составит от 60 копеек до 2 рублей.

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