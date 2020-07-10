РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 июл. Полицейские Подольска задержали 35-летнего жителя округа Чехов, подозреваемого в краже скутера со стоянки торгового центра в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 19-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил скутер иностранного производства, который был припаркован на стоянке торгового центра на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего жителя округа Чехов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.