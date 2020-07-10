РИАМО – 10 июл. Большинство граждан России не готовы отказаться от наличных денег, как советует это сделать Всемирная организация здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.
Опрос провела компания SuperJob, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.
«Так, 78% опрошенных заявили, что не хотят отказываться от наличных денег. По их словам, безналичные средства недостаточно защищены, а также не все товары можно приобрести по безналичному расчету», - говорится в сообщении.
Между тем, 12% опрошенных готовы полностью перейти на безналичный расчет.
Противницами безналичных расчетов, как правило, являются женщины. Мужчины же чаще поддерживали эту идею.
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