РИАМО – 10 июл. Большинство граждан России не готовы отказаться от наличных денег, как советует это сделать Всемирная организация здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Опрос провела компания SuperJob, в нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех регионов России.

«Так, 78% опрошенных заявили, что не хотят отказываться от наличных денег. По их словам, безналичные средства недостаточно защищены, а также не все товары можно приобрести по безналичному расчету», - говорится в сообщении.

Между тем, 12% опрошенных готовы полностью перейти на безналичный расчет.

Противницами безналичных расчетов, как правило, являются женщины. Мужчины же чаще поддерживали эту идею.