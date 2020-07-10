РИАМО - 10 июл. В Можайском городском округе остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 62 дачных дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Привлекаемые силы и средства: 17 человека и 5 единиц техники из них от МЧС 7 человек и 2 единицы техники», — отмечается в материале.

8 июля из-за сильных ливней произошло подтопление 278 приусадебных участков и 150 частных домов в 4 СНТ в сельском поселении Горетовское Можайском округе.

Спасатели из-за подтоплений эвакуировали 20 человека.

Также из-за сильных дождей в Московской области произошел прорыв дамбы в Рузском округе. За сутки восстановили движение на Волоколомском шоссе и укрепили дамбу.