РИАМО - 10 июл. С 1 по 8 июля перевезли больше 3,3 тысячи граждан, прибывающих вывозными рейсами в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский из зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала апреля Минтранс Подмосковья встретил из аэропортов более 32,1 тысячи пассажиров, которые прилетели из 61 страны.
Всего с начала апреля сотрудники Минтранса Московской области доставили более 16,4 тысячи жителей Московской области и Москвы до дома для соблюдения 14-дневного режима самоизоляции, а свыше 8,4 тысячи граждан были доставлены в 19 областных обсерваторов.
В перевозке задействовано порядка 120 транспортных средств, которые проходят дезинфекцию до и после каждого рейса. Водители работают в средствах индивидуальной защиты: костюмах, масках, перчатках.
Ежедневно в аэропорты Московской области прибывает от одного до четырех рейсов, на каждом находятся от 80 до 360 пассажиров, среди которых маломобильные граждане, родители с грудными детьми, хозяева с домашними животными.
Для всех пассажиров при встрече и перевозке организованы комфортные условия. Все прибывшие в страну россияне прошли обязательный 3-этапный санитарный контроль на территории аэропорта.
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Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.
- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.
- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.
- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.
- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.
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