РИАМО - 10 июл. С 1 по 8 июля перевезли больше 3,3 тысячи граждан, прибывающих вывозными рейсами в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский из зарубежных стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала апреля Минтранс Подмосковья встретил из аэропортов более 32,1 тысячи пассажиров, которые прилетели из 61 страны.

«За неделю с 1 по 8 июля сотрудники Минтранса встретили свыше 3,3 тысячи человек в аэропортах Подмосковья, которые прилетели 26 вывозными рейсами. Больше всего пассажиров прилетело из Венесуэлы, Эквадора, США, Таджикистана и ОАЭ», - говорится в сообщении.

Всего с начала апреля сотрудники Минтранса Московской области доставили более 16,4 тысячи жителей Московской области и Москвы до дома для соблюдения 14-дневного режима самоизоляции, а свыше 8,4 тысячи граждан были доставлены в 19 областных обсерваторов.

В перевозке задействовано порядка 120 транспортных средств, которые проходят дезинфекцию до и после каждого рейса. Водители работают в средствах индивидуальной защиты: костюмах, масках, перчатках.

Ежедневно в аэропорты Московской области прибывает от одного до четырех рейсов, на каждом находятся от 80 до 360 пассажиров, среди которых маломобильные граждане, родители с грудными детьми, хозяева с домашними животными.

Для всех пассажиров при встрече и перевозке организованы комфортные условия. Все прибывшие в страну россияне прошли обязательный 3-этапный санитарный контроль на территории аэропорта.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.