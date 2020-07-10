РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 июл. В отделения домодедовских больниц поступили 210 новых кроватей, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Коечный фонд больниц Домодедова пополнили 210 кроватей нового поколения. Медицинская мебель, переданная в медучреждения округа Минздравом Московской области, поступила в отделения Центральной и Растуновской больниц, а также больницы микрорайона Авиационный», - говорится в сообщении.

Кровати оборудованы специальными матрасами с чехлами, бортиками и подъемным механизмом, чтобы обеспечить комфорт и уход за пациентами, находящимися в стационаре.

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