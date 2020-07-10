РИАМО - 10 июл. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Процесс возвращения медучреждений к плановому приему пациентов ведется поэтапно.

«В первую очередь, мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, в общей сложности в регионе вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую. Это всего порядка 4,3 тысячи коек.

Перед возобновлением планового приема пациентов в больницах проведена обязательная дезинфекция помещений. Кроме того, сотрудники медучреждений прошли медицинское обследование.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.