РИАМО - 10 июл. Нежилые помещения в Мещанском районе столицы площадью около 2 тысяч квадратных метров можно приобрести у города по начальной цене 94,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Лоты занимают первые три этажа кирпичного дома и подвал в здании 1905 года постройки по адресу: улица Переяславская Средняя, дом 27, строение 1.

«Объект находится в Центральном округе столицы и может заинтересовать инвесторов в коммерческую недвижимость своей транспортной доступностью и расположением рядом с проспектом Мира, Третьим транспортным кольцом и станцией метро «Рижская», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман..

Он добавил, что площадь выставленных на открытый электронный аукцион нежилых помещений – 1,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена лота составит 94,5 миллиона рублей.

Подать заявку на участие может любой желающий до 29 июля. Торги пройдут 6 августа в виде электронного аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.