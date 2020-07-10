РИАМО - 10 июл. Клиенты ожидают от страховых компаний дальнейшего совершенствования IT-инфраструктуры, поэтому Страховой Дом ВСК активно развивает новые технологии в онлайн, сообщила заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

«Предоставление финансовых услуг онлайн все больше набирает обороты, в том числе в сфере страхования. Дополнительный толчок этому процессу дал режим самоизоляции. От страховых компаний требуется дальнейшее совершенствование IT-инфраструктуры», - рассказала Сорокина в интервью изданию «Эксперт».

Она подчеркнула, что компания в настоящий момент активно занимается развитием новых технологии в дистанционных каналах. При этом она переходит на микросервисную архитектуру.

«Процесс это непростой и масштабный, но в итоге мы уже получаем новые возможности: быстрый запуск продуктов, настройка бизнес-процесса. Встраивание новых решений в такую платформу происходит значительно быстрее: технологии распознавания, внедрение роботов, чат-ботов», - подчеркнула Сорокина.

По ее словам, на сегодня чат-боты помогают сотрудникам контакт-центра при обращении клиентов. Это направление продолжает развиваться, при росте нагрузки на контактный центр оно позволит сократить время ожидания на линии или предоставить клиенту альтернативный канал самообслуживания.

Компания также использует маркетплейсы для распространения своих страховых продуктов. При этом ВСК размещает их не только на витринах (Банки.ру или Сравни.ру), но и на многих других маркетплейсах, которые предлагают страховые услуги для своих клиентов. Также их можно приобрести на закрытых площадках.

Страховой дом ВСК участвует в государственной программе цифровизации экономики, где также прорабатывается возможность создания единого цифрового финансового маркетплейса.

Мы активные участники проекта «Европротокол онлайн», который сейчас стал доступен на сайте «Госуслуги». ВСК — член Ассоциации финансовых технологий, основанной по инициативе Банка России в 2016 году», - добавила Сорокина.

Она подчеркнула, что для компании разработка и внедрение новых технологий — важное стратегическое направление.