РИАМО - 10 июл. Из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище погибли сомы, которые входят в красную книгу Московской области, сообщил журналистам руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов.

«Росрыболовством обнаружен замор рыбы, нанесен ущерб биоресурсам. Погибли сомы, которые в Московской области являются краснокнижными, здесь ущерб является значительным», - сказал Астахов.

В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время пятно локализовано, проводятся работы по обработке загрязнения сорбентами.

По предварительной информации, источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации. По факту произошедшего проводится проверка.

На сегодня работы по исключению всех вредных веществ подходят к концу, после из завершения начнется реабилитация Бутаковского залива.