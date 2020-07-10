РИАМО - 10 июл. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников управляющей компании «Демотех», которые умышленно не платили деньги за тепловую энергию ПАО «МОЭК» от жильцов многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы теплоснабжающей организации.

Дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Просроченная задолженность данной управляющей компании на текущий момент превышает 120 миллионов рублей.

«На данном этапе расследуются обстоятельства хищения денежных средств, уплаченных жителями многоквартирных домов в районе «Войковский» на счета управляющей компании за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения за период с 01 июля 2018 по 1 августа 2019», - говорится в сообщении.

При этом деньги должны были поступить в адрес компании «МОЭК» как поставщику ресурса, однако в управляющей компании ими распорядились по своему усмотрению, нанеся тем самым системе теплоснабжения Москвы материальный ущерб в особо крупном размере.