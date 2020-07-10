РИАМО - 10 июл. На основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного министерством жилищной политики Подмосковья, зарегистрировано право оперативного управления поликлиники для взрослых и детей в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Указанный объект недвижимости социальной сферы является современным многофункциональным 11-этажным медицинским учреждением, общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, рассчитанным на ежедневный прием 520 пациентов», - говорится в сообщении.

Объект соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Поликлиника построена в рамках реализации программы губернатора Московской области «Здравоохранение».

Управлением Росреестра по Московской области в июле 2020 года осуществлена государственная регистрация целого ряда социально значимых для Подмосковья объектов.