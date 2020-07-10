РИАМО - 10 июл. Свыше 500 аттракционов проверили в парках Подмосковья на запрет в эксплуатации, который действует в регионе до 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверку провели сотрудники управления регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области .

«Проверка аттракционов в парках, торговых центрах на соответствие норм безопасности и на запрет эксплуатации до особого распоряжения губернатора региона, осуществляется в регионе сотрудниками нашего управления ежедневно. В первую очередь рейды проводились там, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов - в Мытищинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Красногорском городских округах», - сказал глава ведомства Андрей Разин.

Между тем, при проведении рейдов выявили два административных нарушения. Аттракционы, несмотря на запрет, эксплуатировались в парках в Химках и Чехове. За нарушения обязательных требований составлены протоколы, направлены в суд. Нарушителям грозит штраф.

В Московской области зарегистрировано более 800 единиц аттракционов, фактически эксплуатируются порядка 700 аттракционов.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.

- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.