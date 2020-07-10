РИАМО - 10 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников транспортного комплекса и поздравил их с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

День московского транспорта с 2017 года празднуется ежегодно во вторую субботу июля.

«За большой вклад в повышение качества транспортных услуг и многолетний добросовестный труд 4 сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» присвоены почетные звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы», — отмечается в материале.

Среди награжденных: билетный кассир Светлана Гаркуша, дежурный по станции метрополитена Александра Козлова, обходчик пути и искусственных сооружений Елена Попова, электромеханик Михаил Ватанян.

Благодарность мэра столицы получили пять работников транспортной отрасли — инспектор Подразделения транспортной безопасности ГУП «Московский метрополитен» Герман Лукьянцев, машинист мотовоза электродепо «Северное» ГУП «Московский метрополитен» Шамиль Каюмов, слесарь по ремонту подвижного состава филиала ОАО «РЖД» Николай Москвитин, водитель такси ООО «Ритм жизни» Виталий Варавин и советник по финансам ГБУ «МосТрансПроект» Серафим Ярных.

Благодарностью мэра также награжден коллектив ООО «М.Такси», в котором работают 300 сотрудников.

Ежегодно День московского транспорта отмечают 170 тысяч работников столичного транспортного комплекса. Праздновать этот день начали в 2017 году, дата приурочена к 145-летию запуска конки (первого общественного транспорта в Москве).