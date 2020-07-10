РИАМО - 10 июл. Число новых случаев заражения коронавирусом в Москве почти в два раза меньше, чем месяц назад, за сутки выявили 637 новых случаев, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
Среди новых выявленных случаев 45,2% составляют люди возрастом от 18 до 45 лет, 29,5% - от 46 до 65 лет.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским контролем.
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Текстовая трансляция
10 ИЮЛЯ
- В Московской области 23 больницы, где раньше принимали пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому приему. Это всего порядка 4,3 тысяч коек.
- Доплаты медикам из‑за коронавируса продлят в России на два месяца. Речь идет не только о медицинских работниках, но и социальных.
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 635 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 199 больных, в Москве - 637.
- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.
- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.
- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.
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