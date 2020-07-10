РИАМО – 10 июл. Актриса Паулина Андреева поделилась снимком со съемочной площадки байопика о рок-музыканте Викторе Цое, сообщает Газета.ru.

Режиссер картины – Алексей Учитель. Андреева играет в фильме возлюбленную рокера Наталию Разлогову. На фото она запечатлена в черной одежде и солнцезащитных очках.

«По сюжету новой картины, водителю автобуса, в который врезалась машина Виктора, приходится везти в Ленинград его тело», - говорится в сообщении.

Виктора Цоя не стало 30 лет назад. Он погиб в ДТП.