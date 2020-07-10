РИАМО – 10 июл. Эксперт Эльдар Муртазин рассказал, что люди, у которых есть домашние питомцы, не должны везде оставлять в розетках зарядные устройства.

По его словам вообще зарядку нельзя оставлять в ванной комнате, так как там есть влажность и вода. Кроме того, нельзя держать зарядные устройства там, где едят и пьют питомцы. Также эксперт советует пользоваться только оригинальными зарядками.

«В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь. Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах», – подчеркнул Муртазин в эфире радио Sputnik.

Также он напомнил, что многое еще зависит и от самого кабеля. Так, когда люди берут неоригинальный кабель, телефон не может его определить, понижает поток зарядки, а на экране обычно написано, что аксессуар не оригинальный и кабель надо заменить.