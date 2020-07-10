РИАМО - 10 июл. На Бутаковском заливе Химкинского водохранилища завершаются работы по устранению нефтеразлива, после завершения очистки на водоеме пройдут реабилитационные работы, сообщил журналистам руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления Росводресурсов Вахтанг Астахов.

«Сейчас работы завершаются, мы провели все экологические мероприятия, которые применяются при ликвидации нефтепродукта. Использовали посыпку органическим сорбентом, который принимал на себя нефтяные продукты и опускался на дно», - сказал Астахов.

Он добавил, что после того как на водоеме завершатся работы по исключению всех вредных веществ, начнется реабилитация Бутаковского залива.

В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время пятно локализовано, проводятся работы по обработке загрязнения сорбентами.

По предварительной информации, источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации. По факту произошедшего проводится проверка.