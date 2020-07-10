РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 июл. В подмосковных Котельниках на улице Асфальтовая заменили дорожное покрытие и 700 метров тротуарного покрытия, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Дорожные работы на Асфальтовой улице почти завершились. Здесь заменили дорожное покрытие и около 700 метров тротуарного покрытия, из которых абсолютно новый участок в 400 метров», - говорится в сообщении.

После того, как будет получено положительное заключение экспертизы, останется нанести разметку и оборудовать искусственные дорожные неровности.

Работу вели 15 сотрудников, использовалось два эскалатора по укладке асфальтового покрытия. Новый участок тротуара заканчивается входной группой в Томилинский лесопарк.