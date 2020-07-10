РИАМО - 10 июл. Подмосковное УФАС России оштрафовало компанию «Оборонэнерго» на 600 тысяч рублей за нарушение правил технического присоединения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ведомство обратилась жительница кооператива индивидуальных застройщиков«Зеленая роща-1» (в районе деревне Сивково) Одинцовского городского округа с жалобой на невыполнение компанией мероприятий договора по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

«По результатам рассмотрения заявления управлением установлено, что общество нарушило правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», - говорится в сообщении.

В связи с тем, что нарушение Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям совершено компание «Оборонэнерго» не в первый раз, было принято решение о наложении штрафа.

Также по результатам рассмотрения указанного дела об административном правонарушении в адрес АО «Оборонэнерго» направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.