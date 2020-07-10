РИАМО - 10 июл. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество случаев коронавируса с начала пандемии в мегаполисе достигло 228 тысяч, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились 163 093 пациентов.

Также за сутки скончались 28 человек с Covid-19. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 713 936 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 017 летальных исходов, выздоровели 489 068 человек. За последние сутки в России выявлено 6 635 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

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Текстовая трансляция

10 ИЮЛЯ

- В РФ стартовали финальные испытания вакцины от коронавируса. На сегодняшний день все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалобы на самочувствие от них не поступают. Также не зафиксировано негативных реакций или нежелательных явлений.

- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что в стране снова могут ввести ограничительные меры из‑за Covid‑19.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет»

- Посещаемость поликлиник в Подмосковье выросла в 5 раз после пика пандемии. Медучреждения в Московской области функционируют с соблюдением нового стандарта.

- В Москве 28 пациентов с коронавирусом умерли за сутки. Общее число смертей с начала пандемии составило 4 087.